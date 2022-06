Am Montag ist „Tag des Flüchtlings“ für derzeit weltweit rund 82 Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen mussten. Der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz hat dazu aufgerufen, sich am „Marsch der Regenschirme“ zu beteiligen. Als Zeichen der Solidarität nimmt auch die Kurstadt mit einem Treffen auf dem Schulhof des Alfred-Grosser-Schulzentrums um 18.30 Uhr teil, jeder sollte einen Regenschirm mitbringen. Um 19 Uhr wird das Buch „In der Fremde zu Hause“ in der Schule vorgestellt.