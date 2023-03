Erheblichen Schaden hat ein unbekannter Autofahrer an der L508 kurz vor dem Ortseingang Bad Bergzabern verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Sonntag um 6.30 Uhr gemeldet, dass die Absperrung am betonierten Weg, der die L508 mit der Weißenburger Straße verbindet, beschädigt wurde. Wegen des zurückgelassenen Seitenspiegels geht die Polizei von einem roten Pkw der Marke Citroen, Modell C1, aus. Der Wagen müsste erheblich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.