Weil zwei Pressfahrzeuge ausgefallen sind, konnte die Firma Südmüll aus Landau am Montag in manchen Ortschaften im Landkreis SÜW nicht alle Gelben Wertstoffsäcke abholen. Das teilt der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Landkreises mit. Bereits am Donnerstag und Freitag sei es dadurch zu Verzögerungen gekommen. Die Wertstoffsäcke in Offenbach und Bornheim konnten deshalb erst am Montag abgefahren werden. Verspätet abgeholt werden sie auch in Bad Bergzabern, Blankenborn, Birkenhördt, Böllenborn, Reisdorf, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Oberschlettenbach, Pleisweiler-Oberthofen und Vorderweidenthal. Auch das Stadtgebiet Bad Bergzabern kann voraussichtlich erst am Dienstag komplett abgefahren werden.