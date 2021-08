Am Montag beginnt der zweite Bauabschnitt auf der Staatsstraße in Edesheim – mit Vollsperrung. In den zurückliegenden Monaten hatten die Verbandsgemeindewerke die Wasserleitungen ausgetauscht. Jetzt steht der Ausbau der Fahrbahn und des Gehweges am nördlichen Ortseingang an. Die Zufahrt bis zum Gartencenter von Edenkoben kommend und bis zum Weingut Anselmann von Landau kommend ist noch möglich. Der örtliche Verkehr wird von Neustadt kommend in Edenkoben über die K6 nach Venningen und weiter über die L542 bis zur L507 bei Großfischlingen nach Edesheim umgeleitet – und umgekehrt. Die großräumige Umfahrung erfolgt ab Landau von der B10 kommend über die A65 bis zur Anschlussstelle Edenkoben und dann über die K6 auf die L516 in Edesheim – und umgekehrt. Bei passender Witterung sollen die Arbeiten bis Ende Oktober fertiggestellt sein, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt. Insgesamt sind acht Bauabschnitte geplant. Die Gesamtbaukosten für die rund 1,1 Kilometer lange Strecke bertragen 3,8 Millionen Euro, die sich LBM, Werke und Ortsgemeinde teilen.