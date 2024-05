In diesem Jahr kommt alles auf einmal: An diesem Festwochenende der 750-Jahr-Feier in Landau lockt auch das Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße am Freitag und Samstag ins angestammte Domizil im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus. Von 16 bis 21 Uhr werden 54 Winzer und erstmals sieben Edelbrenner Kostenproben ihrer Arbeit kredenzen. Eröffnung ist am Freitag um 15.30 Uhr.

Das Weinerlebnis ist traditionell immer auch mit einer Kunstausstellung verbunden. Ursula Zoller, seit 37 Jahren mit ihrer Galerie Z im Frank-Loebschen Haus, und Peter Büchner setzen auf alte Meister. In der hochkarätigen Ausstellung sind rund 80 Werke unter anderem von Picasso, Miro und Dali zu bewundern.

Karten für das Weinerlebnis zu 25 Euro oder für beide Tage zu 40 Euro sind erhältlich unter www.events-ld-suew.de.