Der Klimawandel zwingt Winzer zum Umdenken. Neue Reben, genannt Piwis, gewinnen an Bedeutung. Sie sind eines der Themen beim Weinerlebnis – und vorher schon bei einer Messe.

Fronleichnam ist traditionell der Auftakt zu den Weintagen Landau-Südliche Weinstraße, seit Corona beworben unter der neuen Bezeichnung Weinerlebnis. Dem Stadtfest zur Verleihung der Stadtrechte an Landau vor 750 Jahren am selben Wochenende geschuldet, zieht sich das Weinerlebnis am 31. Mai und 1. Juni wieder ins angestammte Domizil im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus zurück.

Keine weiteren Weinprobierstände in der Stadt, keine Weinparty am Untertorplatz, wie Organisator Bernd Wichmann am Dienstag bei der Pressekonferenz sagte. Wichmann ist Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße, die von der Stadt Landau, dem Kreis SÜW und der Sparkasse Südpfalz getragen wird.

Winzer zurückhaltend

Winzer und Besucher werden die Location schätzen, können sie doch wetterunabhängig nach Herzenslust ausschenken und kosten. Mehr Platz werden sie auch haben, denn das Interesse der Winzer an der Veranstaltung ist zurückgegangen. „Es wird nicht einfacher, Weinmessen zu organisieren“, betonte Wichmann.

Personalprobleme und gestiegene Kosten seien die Gründe dafür. Während und kurz nach der Pandemie hätten Weingüter andere Vermarktungsformate für sich entdeckt, auch das sei sicher ein Grund für die Zurückhaltung. 54 Winzer haben sich angemeldet, darunter das Godramsteiner Weingut Münzberg als einziges VdP-Weingut. Fast 100 Teilnehmer waren es noch vor der Pandemie gewesen. Aber es sind auch junge Winzer mit von der Partie, beispielsweise die Scheierjungs aus Gleiszellen-Gleishorbach oder das Weingut Muth aus Hochstadt.

Platz für Edelbrände

Landrat Dietmar Seefeldt freut sich, dass nun Edelbrände beim Weinerlebnis zu ihrem Recht kommen sollen. Sieben Edelbrenner bereiten sich auf das Wochenende vor. Seefeldt sieht darin auch eine Anerkennung für den wichtigen Beitrag der Betriebe bei der Pflege von Streuobstwiesen und damit der Kultur an der Südlichen Weinstraße. Gesetzt sei beispielsweise Willi Peter aus Oberotterbach. Ebenso Lucas Mühlhäuser aus Niederhorbach, Nachfolger von Otto Hey als Vorsitzender der Pfälzer Klein- und Obstbrenner. Laut Wichmann sind die Edelbrände schon bei der Iss-gut-Party und dem Bierfest von Landau an der Isar sehr gut angekommen.

Das Weinerlebnis sei ohne die Kunst nicht denkbar, ist sich mit Wichmann, Seefeldt, den Sparkassen-Vorständen Svend Larsen und Benjamin Hirsch auch Oberbürgermeister Dominik Geißler einig. Ursula Zoller, seit 37 Jahren mit ihrer Galerie Z im Frank-Loebschen Haus, setzt anstelle eines einzelnen Künstlers auf alte Meister. Sie wird in einer hochkarätigen Ausstellung rund 80 Werke unter anderem von Picasso, Miro und Dali präsentieren.

Die Veranstaltungsgesellschaft lädt zu zwei Weinmessen ein. Foto: sas

Erste Piwi-Messe

Wenn auch entalkoholisierte Weine und die neuen pilzresistenten Rebsorten beim Weinerlebnis eine Rolle spielen werden, so geht es knapp vier Wochen vor dem Fest in der ehemaligen Gummi-Mayer Halle im Nordring in Landau nur um die Piwis.

16 Winzer aus der Pfalz kredenzen ihre Produkte bei der ersten Piwi-Messe der Region. Sie gehören zu denen, die die wachsende Bedeutung der neuen Reben angesichts des Klimawandels erkannt haben und mit ihren bereits arbeiten. „Viele Winzer sind oft noch kritisch, aber ich denke, der Endverbraucher ist ganz offen“, sagte Weinbotschafterin Anita Dietrich bei der Vorstellung. „Es ist die Zukunft. Jeder Winzer sollte sich mit dem Thema befassen.“

Wenn die Weintrinker Gefallen fänden an den neuen Sorten, dann steige der Druck auf die Weingüter, zu reagieren, ist die Expertin überzeugt. Damit die Leute nicht ins kalte Wasser geworfen werden, so Wichmann, können sie sich um 14 Uhr bei einem Vortrag des Julius-Kühn-Instituts für Rebzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen mit dem Thema vertraut machen.

Info

Karten für das Weinerlebnis am 31. Mai und 1. Juni im Frank-Loebschen Haus in Landau, jeweils 16 bis 21 Uhr, zu 25 Euro oder für beide Tage zu 40 Euro sind erhältlich unter www.events-ld-suew.de.



Die Piwi-Messe ist am Samstag, 4. Mai, 13 bis 18 Uhr in der Gummi-Mayer-Halle, Nordring 23 bis 25, Landau. Tickets zu 12 Euro gibt es ebenfalls auf der Homepage der Veranstaltungsgesellschaft.