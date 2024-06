Beim Zusammenstoß mit einem Traktor hat eine 79-jährige BMW-Fahrerin am Montagnachmittag mehrere Knochenbrüche erlitten. Wie die Polizei berichtet, war ein 26-Jähriger mit seiner Landmaschine auf der B38 von Billigheim-Ingenheim in Richtung Landau unterwegs und wollte dort nach links in einen Feldweg einbiegen. Nach eigenen Angaben setzte der Mann deshalb rechtzeitig den Blinker und schwenkte nach links ein. Offenbar übersah das die dahinter fahrende Frau, denn sie setzte zum Überholen an. Sie stieß mit ihrem Auto auf den linken Vorderreifen des Traktors, überschlug sich und kam im Straßengraben auf den Reifen wieder zum Stehen. Die 79-Jährige zog sich bei dem Unfall mehrere Frakturen im Bereich des Brustkorbs, an der Hand sowie an einem Halswirbel zu. Auch der Schlepperfahrer blieb nicht unversehrt, er klagte über Rückenschmerzen. Deshalb kamen beide ins Krankenhaus. Der BMW war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden, am Traktor musste vor der Weiterfahrt ein Reifen gewechselt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.