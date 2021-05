Blutende Schürfwunden an Kopf, Hand und Bein sind das Ergebnis eines Unfalls zwischen zwei Radfahrern am Samstag gegen 11 Uhr bei Edenkoben, wie die Polizei berichtet. Ein 77-Jähriger aus Landau fuhr mit seinem Fahrrad auf der Villastraße aus Richtung Edenkoben. Beim Abbiegen in Richtung Klosterstraße kam der Mann von seiner angestrebten „Ideallinie“ ab, vermutlich weil er zu schnell unterwegs war. In dem Moment kam ihm ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Niedersachsen entgegen. Der Landauer musste deswegen stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Seite. Sein Helm verhinderte Schlimmeres, trotzdem kam der Senior zur Behandlung vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Zu einem tatsächlichen Zusammenstoß kam es wegen des schnellen Bremsmanövers nicht.