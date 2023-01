Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Landau /Cercle Franco-Allemand Landau lädt zu einer Reihe von Veranstaltungen zum Deutsch-Französischen Tag ein. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle im Pariser Elysée-Palast den Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft und Partnerschaft in Europa sind – ganz besonders angesichts von Landaus Nähe zu Frankreich – ein denkwürdiges Jubiläum, heißt es in einer Pressemitteilung der DFG.

Das Landauer Rathaus wird zu diesem Anlass in den jeweiligen Nationalfarben beflaggt. Viele Schulkinder haben an einer Malaktion der DFG zum Thema deutsch-französische Freundschaft teilgenommen, ihre Bilder sind ab Samstag, 21. Januar, in vielen Schaufenstern von Geschäften der Innenstadt zu sehen. Ebenfalls am 21. Januar gibt es ab 10 Uhr einen Infostand der DFG auf dem Rathausplatz vor der Adler-Apotheke sowie um 11 Uhr eine Stadtführung auf deutsch und auf französisch.

Vortrag am Sonntag

Für Sonntag, 22. Januar, 16 Uhr, lädt die DFG zu einem Erzählcafé mit Zeitzeugen in den Pfarrgemeindesaal Hl. Kreuz, Augustinergasse 6 in Landau, ein. Um 18 Uhr folgt, ebenfalls im Pfarrgemeindesaal, ein Vortrag von Anne Dussap, Projektleiterin von Trisan, dem Trinationalen Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich am Oberrhein.