[aktualisiert 17.25 Uhr] Es gibt 58 neue Corona-Fälle in der Südpfalz. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße entfallen 17 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. Insgesamt gibt es in Stadt und Kreis 644 bestätigte Fälle. 342 Personen gelten als gesundet. 296 Menschen sind aktuell infiziert. Sechs Menschen sind verstorben. Unter den neuen Fällen ist ein Lehrer der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben. Zum Zeitpunkt des positiven Tests war die Person bereits mehrere Tage in Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Weitere Maßnahmen in der Schule seien nicht erforderlich.

Tullaschule doch nicht geschlossen

Auf den Kreis Germersheim entfallen 41 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 850 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, teilt die Germersheimer Kreisverwaltung mit. 473 gelten als gesundet, 365 als aktuell infiziert. Zwölf Menschen sind gestorben. An der Tullaschule, einer Grundschule in Maximiliansau, wurden laut Kreis mehrere Personen positiv getestet. Im Zuge der Nachverfolgung hat sich ergeben, dass die Schüler der Ganztagsschule in Quarantäne gehen. Nach Rücksprache mit der Schule bleiben die restlichen Schüler vorsorglich zu Hause, teilt die Kreisverwaltung am Mittwochabend in einer aktualisierten Pressemitteilung mit. Am frühen Nachmittag hieß es, die Schule sei geschlossen.