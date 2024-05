Am Freitagabend, 17. Mai, hat in einem Landauer Krankenhaus ein 45-Jähriger auf der Intensivstation randaliert. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 21.30 Uhr alarmiert. Polizisten trafen vor Ort auf einen 45-Jährigen, der mehrere Mitarbeiter und sie selbst aufs Übelste beleidigt und mit dem Tod bedroht habe. Als der Mann einem Polizeibeamten gegen den Oberkörper schlug und von weiteren Angriffen auszugehen war, setzten die Beamten den Taser ein. Nach dem Elektroschock hätten sie den Mann fixieren, also fesseln können. Er sei unverletzt geblieben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.