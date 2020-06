Weil der Hergang nicht klar ist, sucht die Polizei Zeugen, die am Montag um 15 Uhr in der Schanzstraße einen Unfall beobachtet haben. Demnach befuhr ein 74-jähriger Mercedesfahrer eine Engstelle, an der er Vorfahrt hatte, als ihm eine 36-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam. Da beide zusammen die Engstelle nicht passieren konnten, stiegen laut Polizei die jeweiligen Beifahrer aus und stritten sich auf der Straße. Nach kurzem Disput war die 36-Jährige bereit, ihr Fahrzeug zurückzusetzen, wobei sie von ihrem 39-jährigen Mitfahrer gelotst wurde. Auch der 74-Jährige setzte seine Fahrt fort und soll dabei den 39-jährigen angefahren und verletzt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.