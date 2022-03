In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in Bad Bergzabern unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde in die Werkstatt eines Reparaturbetriebes in der Landauer Straße eingebrochen und ein Hyundai gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei den Beamten zu melden.