Ein Überholmanöver auf der B272 in Höhe Bornheim am Dienstagabend hat mit einem Unfall geendet. Wie die Polizei berichtet, war ein 23-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er zwei Lastwagen überholen. Weil ihn ein Auto entgegenkam, musste der Mann den Vorgang abbrechen und wieder in die rechte Fahrspur einscheren. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Lastwagen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. In dem betreffenden Streckenabschnitt besteht ein Überholverbot. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341/2870 zu melden.