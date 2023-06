Ein 37-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag auf dem Parkplatz im Maxburgring in Bad Bergzabern einen Schaden in Höhe von 29.000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der Fahrt in Richtung Kurfürstenstraße von der Straße abgekommen und gegen drei geparkte Fahrzeuge gefahren. Er machte sich anschließend zunächst aus dem Staub. Die Fahndung der Polizei am Morgen war erfolgreich, sie konnte den Verantwortlichen ermitteln. Wie sich herausstellte, war er alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.