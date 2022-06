Am Samstag gegen 10 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit seinem Vater in Streit. Dabei griff der Sohn zu einem Messer und ging auf seinen Vater los. Er verletzte ihn am Unterarm, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Sohn zunächst ohne Gegenwehr fesseln. Weil er sich auch selbst mit seinem Messer verletzte, musste der Sohn medizinisch behandelt werden. Auf dem Weg zum Rettungswagen trat der Sohn einem Polizeibeamten in dem Bauch, verletzte ihn aber nicht. Zur weiteren Behandlung kamen Vater und Sohn in Krankenhäuser. Gegen den Sohn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.