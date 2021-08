Ein 23-Jähriger aus Speyer ist nach aggressivem Verhalten kurz nach Mitternacht am Sonntag im Außenbereich einer Edenkobener Gaststätte von der Polizei in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden. Der Wirt wollte dem Mann wegen seiner Trunkenheit keinen Alkohol mehr verkaufen, teilen die Beamten mit. Daraufhin begann der Speyerer, herumzuschreien und sich ungebührlich zu benehmen. Der Wirt rief die Polizei. Auch die Beamten konnten den Trunkenbold nicht beruhigen, also nahmen sie ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. „Er darf seinen Rausch nun in einer Zelle ausschlafen. Auf eine Rechnung für die polizeiliche Beherbergung wird er sich einstellen müssen“, teilt die Polizei weiter mit.