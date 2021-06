Zu einem schweren Unfall kam es nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B427, Höhe Gehlmühle. Laut Polizei steht er im Zusammenhang mit einem Stau zwischen Bad Bergzabern und Birkenhördt. Ein 74 Jahre alter Pkw-Fahrer mit Anhänger wendete auf der Fahrbahn und kam dabei auch auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah er einen dort fahrenden 18-jährigen Motorrad-Fahrer und kollidierte frontal mit ihm. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro am Motorrad und 10.000 Euro am Pkw.