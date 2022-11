Ungeschlagen Nummer 1: So hat Fußball-Landesligist SV Viktoria Herxheim mit dem verdienten 2:0-Erfolg vor 150 Zuschauern im Nachholspiel gegen den VfR Grünstadt die Hinrunde abgeschlossen. Am 8. Oktober hatte der VfR aus Spielermangel passen müssen.

Fabian Clever (49.) und Mario Schädler (64.) erzielten am Mittwochabend die Tore. Trainer Jens Bodemer hat in Herxheim das beste Team der Hinrunde geformt. Es wird mit einem Vorsprung von elf Punkten auf den FSV Offenbach und den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim den zweiten Teil der Saison in Angriff nehmen.

Die Viktoria hat in der Hinrunde 13 Gegner geschlagen und in Büchelberg (1:1), beim VfB Haßloch (2:2) und in Offenbach (2:2) unentschieden gespielt. 42 Punkte mit einem Torverhältnis von 40:14 stehen auf dem Konto. Sascha Banspach hat zwölfmal getroffen.

Die Spiele haben gezeigt, dass das Team einen Reifeprozess durchlaufen hat. Es ist so stabil, dass es sich mit 14 die wenigsten Gegentreffer der Liga geleistet hat. Zum Rückrunden-Auftakt empfängt die Viktoria am Samstag (16 Uhr) den VfB Haßloch. Im Hinspiel gab es nach zweimaliger Führung ein Remis.