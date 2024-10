Eine bessere Bilanz als drei Siege in einer englischen Woche kann sich ein Coach nicht wünschen: Ralf Schmitt hat Aufsteiger Viktoria Herxheim aus dem Tabellenkeller der Fußball-Oberliga geholt.

Am Samstag, 15.30 Uhr, erwartet Herxheim den FC RW Koblenz. Schmitt weiß um des Gegners Stärken: „Mit RW Koblenz wartet ein spielstarkes und technisch gutes Team auf uns. Die Rot-Weißen verfügen über Geschwindigkeit, stehen defensiv sehr stabil.“ Mit fünf Treffern führt Armin Sivic die interne Torschützenliste an. Bei der Viktoria haben drei Spieler dreimal getroffen: Lennart Liebel, Marcel Meinzer, Samuel Wolf. Auch beim 1:0-Sieg in Karbach haben Nachwuchsspieler überzeugt.

Albin Rrahmani wartet auf seine Chance. Der 19-jährige Abwehrspieler wohnt in Hagenbach und hat die deutsche wie albanische Staatsbürgerschaft. Er kam im Winter 2023/2024 zur Viktoria und hat sich auf Anhieb in der U19-Regionalliga-Mannschaft durchgesetzt. Ab den C-Junioren war er im Karlsruher SC und in der Saison 2021/2022 Spieler der B-Junioren in der Bundesliga. Im ersten Jahr der A-Junioren war er im FC Astoria Walldorf. In Herxheim habe er nicht nur Teamkollegen, sondern auch Freunde gefunden, erzählt Rrahmani. Die Sportanlage mit den verschiedenen Plätzen habe ihn beeindruckt. Den Weg zum Fußball habe ihm seine sportbegeisterte Familie geebnet. Er ist in der Ausbildung zur Fachkraft für Logistik. Er erwartet ein offenes Spiel gegen Koblenz.