Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

32:25 (17:12) gewinnt der TV Offenbach am Sonntagabend gegen die HSG Worms – zumindest, wenn man der analogen Mitschrift glaubt. Auf der digitalen Hallenuhr flimmert am Ende ein 31:25, im Online-Spielbericht sind ein 31:24 und ein 32:24 vermerkt. So oder so: Die Gastgeber gewinnen ihr drittes Spiel in Serie, die Gäste müssen weiter zittern.

Bis auf die Unsicherheit rund um das Ergebnis und einem kleinen Wischer-Unfall in der zweiten Hälfte bot die Partie wenige Aufreger oder Höhepunkte. „Wir haben gewonnen, das ist das