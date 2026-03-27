„Verlieren verboten“ ist das Motto vor dem Fußball-Landesligaderby TuS Knittelsheim - TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim an diesem Samstag (16.30 Uhr). Nach der 0:1-Niederlage beim TuS Neuhausen tragen die Schwarz-Gelben die Rote Laterne. Aufgegeben haben sich die Knittelsheimer noch nicht.

Patrick Lindner hat als spielender Cotrainer ligaunabhängig für die kommende Saison zugesagt. Der Landauer, früher Spielertrainer der TSG Jockgrim und der FSV Freimersheim, freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem künftigen „Chef“ Marco Bauer. Der 32-Fluggerätmechaniker bei Aerospace in Speyer: „Wir hissen keine weiße Fahne. Es sind noch 24 Punkte zu vergeben.“

900 Zuschauer beim Hinspiel

Das Hinspiel verlor Knittelsheim mit 1:2 vor fast 900 Zuschauern. Der Verein nimmt im kommenden Jahr wieder mit drei aktiven Mannschaften am Spielbetrieb teil, über 60 Spieler haben zugesagt.

„Es ist nie ein Zuckerschlecken im Waldvogelpark. Doch unsere Ambition ist natürlich ein Dreier, wenn wir weiter Tuchfühlung zum Führungsduo halten wollen“, sagt Billigheims spielender Cotrainer Sebastian Bollinger. Er hat alle Mann an Bord. Bei den Gastgebern ist der zuletzt beruflich verhinderte Torjäger Florian Richter wieder dabei.

Bozkurt kommt wieder zu Büchelberg

Eine halbe Stunde früher eröffnet der Tabellendritte FSV Offenbach den Spieltag bei der abstiegsbedrohten TSG Pfeddersheim. Tabellenführer SV Büchelberg muss am Sonntag (15 Uhr) zum kampfstarken FSV Schifferstadt. Er hat zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 20-jährige Innenverteidiger Tom Colling aus Kapsweyer, in Herxheim ausgebildet, kommt von Fortuna Billigheim-Ingenheim. Nach einem Jahr kehrt Torjäger Mehmet Bozkurt zu Büchelberg zurück. Der 33-jährige Linksfuß führt als Spielertrainer von Spitzenreiter TSV Stettfeld mit 32 Treffern die Torjägerliste der Kreisklasse A Bruchsal an.