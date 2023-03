Der TSV Venningen/Herta Kirrweiler und Fortuna Göcklingen trennten sich in der Fußball-Verbandsliga der Frauen 1:1. In der ersten Hälfte sahen die 110 Zuschauer ein rasantes Spiel auf gutem Niveau.

Referee Holger Baum (Böchingen) ließ viel laufen – das tat der Partie gut. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Gäste hatten die reifere Spielanlage. Die Gäu-Elf setzte engagiertes Zweikampfverhalten dagegen, agierte meist mit langen Bällen über die linke Angriffsseite und hatte so mit ihren stärksten Spielerinnen Erfolg (11.): Sophie Linßen erlief einen weiten Pass von Anna Marie Marenbach und schloss ihr Solo über das halbe Feld zum 1:0 ab. Eine Viertelstunde später verwertete Mara Keller aus kurzer Distanz einen Freistoß von der linken Außenlinie von Sarah Hatzenbühler zum 1:1.

Schüsse aus kurzer Distanz

In der 50. Minute hatten die Gastgeberinnen innerhalb weniger Sekunden drei Chancen: Keeperin Elina Förg parierte Schüsse aus kurzer Distanz von Sandy Sauber und Carolin Schwaab. Anna Marenbach traf den Pfosten. Einen Freistoß von Michelle Adam aus 25 Metern lenkte Jasmin Baadte im TSV-Tor über die Latte.

Fortuna-Trainerin Anne Meyer: „Wir haben durch die aufkommende Hektik zunehmend unsere spielerische Linie verloren.“ TSV-Coach Benjamin Kampits wirkte trotz des Verbleibs auf einem Abstiegsrang zufriedener: „Kompliment an die Mannschaft. Dieser Punkt gegen den Rangvierten gibt Auftrieb für die kommenden Wochen.“ Sein Team ist spielfrei. Die Fortuna erwartet am Samstag (17 Uhr) in Hayna den Rangzweiten 1. FFC Kaiserslautern. In der zweiten Verbandspokalrunde am Ostermontag (14 Uhr) reist die Fortuna zur SG Ingelheim/Drais. Die TSV-Mannschaft empfängt zu Hause den SV Kottweiler-Schwanden.