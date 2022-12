Bezirksligist TuS Knittelsheim muss zur kommenden Spielzeit seine sportliche Kommandobrücke neu besetzen. Trainer Simon Hartenstein und der Sportliche Leiter Thorsten Reiter hören nach jeweils vier Jahren auf. Reiter hatte in der vergangenen Woche die Vereinsführung informiert, Hartenstein nach dem 7:1-Sieg gegen den TuS Mechtersheim II. Beide wollen eine Auszeit nehmen. Der Ottersheimer Reiter ist beruflich stark eingespannt. Sein Arbeitgeber, eine Offenbacher Firma für Großküchentechnik und Hygienemanagement, hat ihm mehr Kompetenzen eingeräumt. Im Nebenjob ist er am Wochenende häufig mit seiner mobilen Cocktailbar unterwegs. „Der Entschluss fiel mir schwer, doch ich habe einfach nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung“, so Reiter. Der Kuhardter Hartenstein sagt: „Ich durfte mit tollen Jungs eine sportlich erfolgreiche Zeit mitgestalten. Doch es ist sehr intensiv und bindet viel Energie. Meine Töchter sind sieben und drei Jahre alt, sie haben jetzt ein Anrecht auf ihren Papa.“