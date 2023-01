Die Retro-Rallye-Serie der Gruppe Süd war im Sportjahr 2022 spannend bis zum letzten Lauf. Platz drei in diesem Wettbewerb mit Youngtimer-Fahrzeugen ging an Dirk Stachel aus Knittelsheim im Volkswagen-Golf II. Damit lag er unmittelbar vor Udo Wagner aus Maikammer im BMW 325 und Beifahrer Max Pokrandt aus Insheim. Der 18. Platz ging an Beifahrerin Anja Kahrau aus Venningen und der 21. Platz an das Team Volker Ackermann/Hildegard Wohninsland aus Offenbach im Audi Coupe V6 89. Sieger der Retro-Rallye-Serie der Gruppe Süd wurde das Vater-Sohn-Team Wolfgang Michalsky/Fabian Michalsky aus Schutterwald im Alfa Romeo Giulia.