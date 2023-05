Rund 60 Mitarbeiter von Werkstätten für behinderte Menschen sind ins Wörther Hallenbad gekommen, um um die Wette zu Schwimmen und sich anzufeuern. Mit 25 Meter Brustschwimmen gehen die „Special Olympics“ der Pfalz los.

Das Schwimmfest der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (LAG) hatte es am gleichen Ort vor 30 Jahren zum ersten Mal gegeben. Am Dienstag ist es die fünfte Auflage, die erste seit 2017. „Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“ Kevin Weigel aus der Südpfalzwerkstatt (Werk Wörth) trägt stellvertretend den Special-Olympics-Eid vor. Klar, dass das für die Teilnehmer eine große Sache ist. „Sie haben seit Wochen darauf hingefiebert“, weiß Martin Heger, Geschäftsbereichleitung Arbeit der Lebenshilfe Südliche Weinstraße. „Es ist für unsere Mitarbeiter wie eine Teilnahme bei den Special Olympics. Und viele sind ehrgeizig und wollen gewinnen.“

„Gastgeber“ sind die Mitarbeiter der Südpfalzwerkstätten Herxheim, Wörth und Offenbach. Hinzu kommen Kollegen aus Ludwigshafen, Schifferstadt, Worms, Mainz, Pirmasens, Kaiserslautern und Landstuhl. In den Werkstätten arbeiten zumeist Menschen mit Down-Syndrom, Lernbehinderung und ähnlichen Krankheitsbildern.

Rund 100 Menschen im Hallenbad

Nach dem 25-Meter-Brustschwimmen stehen Rückenschwimmen und Freistil in der Staffel an. Nach dem Start wird es laut im Bad. Zusammen mit den Betreuern sind rund 100 Menschen da. Jeder feuert die Teilnehmer an. Sie sind nicht nur Arbeitskollegen, manche wohnen zusammen. Wenn möglich, treiben sie regelmäßig zusammen Sport, zum Beispiel Fußball oder eben Schwimmen.

„Ich schwimme sehr gerne. Es ist schön, endlich wieder mit den Menschen aus anderen Werkstätten zusammenzukommen. Außerdem können alle zeigen, wie gut sie sind“, sagt Heiko Möbius, der im Rückenschwimmen mit Silber ausgezeichnet wird. Jürgen Schäffer, der wie Möbius in der Wörther Werkstatt arbeitet und Bronze im Rückenschwimmen holt, ergänzt: „Die Stimmung ist super. Wir feuern alle an, die mitmachen.“