Wer Sportveranstaltungen organisiert, hat zu kämpfen: Stimmen die Behörden zu? Sind genug Helfer da, genug Sponsoren da? Manchmal mischt auch noch der Teufel mit.

Bei der Höllenberg-Trail-Trophy in Spirkelbach messen sich Läufer und Mountainbiker auf Waldwegen, die richtig steil sein können. Der jährliche Check: Sind alle Wege noch zu erkennen? Liegen Bäume im Weg? Haben sich Wurzeln gebildet? Frank Schmidt, den Spirkelbacher Organisationschef, bringt das nicht mehr aus der Ruhe. Was ihm schlaflose Nächte bereitet, ist ein Saboteur, der seit zehn Jahren sein Unwesen treibt.

„Unsere Helfer sind oft Tage damit beschäftigt, die Strecken mit Flatterband zu markieren, was bei den vorhandenen Kreuzungen höchste Konzentration erfordert“, verdeutlicht Schmidt den organisatorischen Aufwand. Der Ärger am Morgen des großen Tages: Die Streckenführung stimmt nicht mehr; auf bis zu vier Kilometern wurden Flatterbänder umgehängt; an neuralgischen Punkten mit Abbiegemöglichkeiten sind sie gar komplett entfernt worden. Da kann man schon mal die Faust in der Tasche ballen.

Motocrossfahrer kontrollierten am Samstag die Strecken. Alles ist gutgegangen. Für den Moment durfte sich Schmidt als Sieger fühlen. Ob der Querulant bei der zwölften Auflage zu Hause bleibt?