Vorschriften, Bedenken, Bürokratie? Es kann auch ganz einfach gehen in unserer geplagten Gesellschaft. „Hopp, auf, das machen wir“, sagte Markus Fuß spontan. Er ist der Vorsitzende der Spielvereinigung Rohrbach, die spontan in die Bresche sprang, als die Verantwortlichen des Fußballkreises Südpfalz kurzfristig einen Ort für die DFB-Sonderehrung suchten.

Seit Jahren lädt der Kreisvorsitzende Karl Schlimmer an einem Sonntagmorgen in ein Lokal in Bad Bergzabern ein. Doch die dortigen Renovierungsarbeiten verzögerten sich. In allen anderen Kreisen werden die Ehrungen einzeln in den Heimatvereinen vorgenommen. Doch Schlimmer will dafür einen feierlichen Rahmen und den gemeinsamen Austausch fördern.

Der Veranstaltungskalender im Rohrbacher Clubhaus ist im Februar prall gefüllt: Kappensitzung, Hähnchenabend, Tagung der B- und D-Klasse Ost. Dennoch präsentierte sich die schwarz-weiße Fußballfamilie als perfekter Gastgeber: Meistertrainer Michael Kiefer und Kay Lauer machten den Ausschank, Kiefers Verlobte Steffie zauberte leckere Schnitzel, Sonja Fuß überraschte mit einem vom Verein spendierten Sektempfang. Es kamen sogar mehr Personen als geplant zur Ehrung von Männern, die viel mehr sind als Fußball-Schiedsrichter. Doch es reichte locker für alle.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, besagt eine Redewendung. Wenn man etwas wirklich will, kann man es auch erreichen. Und manchmal gelingt das ganz spontan.

In den Vorjahren gab es bei der Ehrung Kaffee und süße Teilchen. Vom Verband gibt es nur einen bescheidenen Zuschuss von 100 Euro. Mit der Rohrbacher Unterstützung und einer großzügigen Spende des südpfälzischen Schiri-Fördervereins erlebten die Fußballer einen rundum gelungenen Abend.