Pfalzliga-Meister SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam spielt in der nächsten Runde in der Handball-Oberliga. André Hilsendegen war mit sieben Toren erfolgreichster Schütze der Südpfalz-Tiger beim 40:30 (21:14)-Heimsieg gegen die HSG TVA/TSV Saarbrücken. Vor 300 Zuschauern legten die Südpfälzer gestern einen Blitzstart hin: 4:1 Joshua Albert, 5:1 Elias Horn (7.), der fünf Tore beisteuerte. Bis zum 10:7 hielt der Saarland-Meister das Spiel offen. Direkt nach der Halbzeit entschied die SG ihr zweites Relegationsspiel. Florian Bauchhenß warf das 24:14 und das 25:14, zwei seiner sechs Tore. Erfolgreichster Schütze der Gäste, die acht Minuten in Unterzahl spielten, war Daniel Konrad (6). Nach der zweiten Runde stehen die HSG Nahe-Glan, die den HC Koblenz mit 35:21 besiegte, und die SG OBK als Aufsteiger fest. Sie treffen am Pfingstmontag, 18 Uhr, in Rülzheim aufeinander. OBK hatte sein erstes Spiel in Koblenz mit 29:25 gewonnen.