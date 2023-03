„Das wird eine Herausforderung. Dann freuen wir uns auf die Pause“, sagt Trainer Christian Job vom Handball-Oberligisten SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die VTZ Saarpfalz (18 Uhr, Spiegelbachhalle Bellheim).

Der TV Offenbach spielt am Samstag um 18 Uhr in Bingen. Für den TVO ist die Stadt am Rhein jeher ein schweres Pflaster. „Schon in meiner ersten Amtszeit beim TVO hatten wir dort unsere Probleme. Unser Physio Christian meinte sogar zu mir, er habe dort noch nie gewonnen“, so TVO-Coach Tobias Job. Ihm fehlen beim Tabellenvierten unter anderem seine beiden Rechtsaußen. Bei Tino Gläßgen könnte es sogar noch etwas dauern, bis er wieder fit sei. Die Achillessehne macht Probleme. A-Jugendspieler Andreas Benz dürfe sich viel Spielzeit im Rückraum ausrechnen, so Job. Unter der Woche waren nur sieben Feldspieler im Training. „Das wird ein sehr schweres Spiel für uns, da muss viel passen“, sagt der Trainer. Die bittere Niederlage gegen Spitzenreiter Homburg hat er sich noch mal szenenhaft im Video angeschaut: „Wir haben uns gut präsentiert. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“

Drei auf der SG-Ausfallliste

Die SG Ottersheim gewann in Worms, André Hilsendegen kehrte lädiert nach Hause zurück. Ihn, Fabian Graap, Maximilian Hauck und Florian Bauchhenß hat Tobias Job auf der Ausfallliste. Fraglich sei, ob Elias Horn (krank) und Joshua Albert (Schulter) spielen könnten – gegen einen Gegner, der sich strecken muss auf Rang 13. Die zweite SG-Mannschaft, Spitzenreiter in der Verbandsliga, spielt vorher. Job will Jonas Job, Nils Scherthan und Leon Dudenhöffer als Ergänzung. Weiter geht es nach der Osterpause am 16. April.