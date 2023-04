Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Offenbach baut in Bellheim seine Erfolgsserie in der Oberliga auf drei Siege aus. Aufsteiger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam baut nach starker erster Hälfte ab. Timo Bauchhenß kann vor gut 450 Zuschauern im SG-Tor halten, so viel er will. Seine Mannschaft verliert mit 19:25.

Timo Bauchhenß hat eine „im Großen und Ganzen sehr starke Leistung“ seiner Mannschaft in der ersten Hälfte gesehen. Der 32-Jährige steht nach der Halbzeit (13:14) im Tor