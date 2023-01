Am 29. Mai 2022 erzielte André Hilsendegen sein vorerst letztes Tor für die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam, das 34:25 beim 40:30-Sieg in der Relegation um den Aufstieg in die Handball-Oberliga gegen Saarbrücken. Acht Tage später verletzte er sich schwer an der Schulter. Am Samstag gibt Hilsendegen sein Comeback, die SG holt das Spiel gegen die HF Illtal nach (16 Uhr, Spiegelbachhalle Bellheim). Trainer Christian Job sieht dessen Einsatz optimistisch entgegen. Hilsendegen trainiere seit Wochen im Angriff mit. Von seinen Spielern hat Job nicht den Eindruck, dass sie über die Feiertage nachgelassen haben. Mit einem Sieg zieht der Aufsteiger in der Oberliga wieder am TV Offenbach vorbei, der nach seinem 30:27-Sieg gegen Illtal auf Platz sechs vorgerückt ist. Unsicher sind laut Job die Einsätze von Jan Gerbershagen (krank) und Philipp Latzko (Arbeit).