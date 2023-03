Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam passiert in der Oberliga das, was jeder vermeiden will. Sie verliert gegen den Tabellenletzten. Trainer Christian Job kritisiert seine Mannschaft.

Wer nimmt sich den letzten Wurf? Arne Schäfer versucht es über Kreisspieler Fabian Graap, Foul. Schäfer versucht es alleine und läuft sich fest. Joshua Albert probiert es, drüber. Sekunden