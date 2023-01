20:32 endete das Spitzenspiel der Handball-Oberliga in Bellheim. Die schärfste Waffe der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam, die offene Deckung, konnte nichts ausrichten, weil die Mannschaft den SF Budenheim viele Bälle in die Hände spielte. In der 5. Minute fiel das 0:5.

Der SG fehlten Florian Bauchhenß, Fabian Graap und Markus Michel. Nachdem sich nach 15 Minuten Matthias Scheick verletzte, musste Patrik Sefrin an den Kreis. Die SF Budenheim spielten eine sehr bewegliche und den Hausherren körperlich überlegene Defensive. SF-Torhüter David Sturm entschärfte reihenweise Würfe der Gastgeber und gleich drei Siebenmeter. In der 46. Minute stand es 14:25. In den letzten 14 Minuten gelangen Maximilian Hauck fünf seiner sieben Tore. Zweitbester OBK-Schütze war Arne Schäfer (5). Das Publikum applaudierte den Spielern in Blau trotzdem.

Der TV Offenbach verlor mit 22:30 beim HV Vallendar. Nach fünf Gegentreffern in Folge lag er 6:11 hinten (23.), nach dem 15:16 hieß es 16:21 (43.). Niklas Klein (5/1) war der stärkste Schütze des TVO, den ausnahmsweise Alexander Schnetzer betreute.