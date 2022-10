Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam hat sich in der Tabelle der Handball-Oberliga vor den Lokalrivalen TV Offenbach gesetzt. Das 28:18 (15:7) gegen die HSG Worms ist der dritte Saisonsieg des Aufsteigers. Nach einem 8:0-Lauf führte er mit 10:2 (19.). Trainer Christian Job ließ mit offensiver 3-2-1-Abwehr verteidigen. Florian Bauchhenß ganz vorne, Joshua Albert hinten, Fabian Graap und – ganz stark – Philipp Latzko auf den Halbpositionen zeigten den Gästen die Zähne. Worms blieb harmlos. Elias Horn (7), Jan Gerbershagen (6/3), Graap und Albert (je 4) warfen die meisten Tore des neuen Tabellensechsten. Der TV Offenbach stemmte sich fast 40 Minuten gegen die Niederlage beim Tabellenführer TV Homburg. Er ging mit 4:1 in Führung, kam nach 10:14-Rückstand vor der Halbzeit zum 15:15, Felix Kunz verkürzte mit seinem vierten Tor auf 20:22 (39.). Homburg zog danach auf 27:21 davon und war nicht mehr aufzuhalten. Mario Fuchs (8) und Niklas Klein (6/3) waren die erfolgreichsten Schützen der ersatzgeschwächten Südpfälzer, die am kommenden Sonntag gegen Bingen spielen.