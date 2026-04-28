Maximilian Krämer verlässt zum Saisonende den Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen und schließt sich dem Verbandsligisten FC Bienwald Kandel an. Der 1,92 Meter große 29-jährige Mittelstürmer spielte bereits ab 2021 für die Löwen, erzielte in zwei Spielzeiten 28 Treffer. Für die Arminia traf er in dieser Saison sieben Mal. Krämer ist in Maximiliansau aufgewachsen und wohnt in Landau. „Ich fahre jedes Training direkt von meinem Arbeitsplatz in Wörth fast 60 Kilometer nach Ludwigshafen. Der Aufwand ist enorm. Ich hatte in Kandel eine tolle Zeit und freue mich auf ein ambitioniertes, aber ruhiges und familiäres Umfeld“, sagte Krämer, der als freigestellter Betriebsrat bei einem großen Fahrzeugbauer arbeitet. Er spielte in der Jugend in Offenbach, danach unter anderem für Mechtersheim und Zeiskam.