Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Länderspielatmosphäre soll es am Samstag in acht Hallen geben. Zeitgleich werden acht Vorrundenturniere um die Mini-WM gespielt. 32 E-Jugendteams spielen die echte U21-WM der Männer nach. In zwei Gruppen sind Mädchen unter sich.

Jette, Magareta, Nela und Mylene spielen Handball in Kirrweiler und sind gespannt wie ihre Mitspielerinnen. Die Mannschaft steigt am Samstag, 11 Uhr, in die „Mini-Weltmeisterschaft“