Diesen Abend wird der Vorsitzende des BC Kandel, Uwe Klippel, wohl nicht so schnell vergessen. Vier Siege für eigene Boxer, dafür hatte es früher vier Veranstaltungen gebraucht. Der Erste in der Bienwaldhalle war Arigon Musliu.

Vor 450 Zuschauern zeigte der 15-Jährige ein großartiges Debüt im Ring. Durch sein klasse Defensivverhalten konnte der Schüler aus Kandel seinen gleichaltrigen Gegner Riano Merdanovic vom AV 03 Speyer nach Belieben ausboxen. Er erntete einen einstimmigen Sieg nach Punkten. Die Erfolgsgeschichte setzte sich fort, weil Leon Reyes (16) im Halbmittelgewicht seinen Gegner vom BC Worms drei Runden lang dominierte, ohne dabei wirklich in Bedrängnis zu kommen. Erneut einstimmiger Punktsieg für Kandel.

Und es wurde noch besser. Angefacht von diesem Lauf zeigte Razvan Murariu (16) seinen besten Kampf für den BCK. In der Kategorie U19 Junioren zeigte der junge Mann aus Schaidt, was Ringdominanz bedeutet. Drei Runden lang trieb er seinen Gegner Karim Ilicanli (16) vom BC Worms durch den Ring und deckte diesen mit einer Vielzahl von Schlagkombinationen ein, sodass dieser immer inaktiver wurde. Der Wormser Trainer Philipp Lehnert beendete den Kampf in der dritten Runde, indem er des Handtuch warf.

Große Emotionen

Danach kam es zu großen Emotionen. Im Bereich Ü40 Boxen, auch Breitensport genannt, betrat unter tosendem Applaus Andreas Engel (45) die Halle zu seinem letzten Gefecht. Der Familienvater aus Maximiliansau zeigte zusammen mit seinem Gegner Marc Adler (43) vom BSV Freiburg, dass Boxen keine wilde Schlägerei bedeutet, sondern Fechten mit Fäusten. Beide versuchten Ihre Stärken auszuspielen und landeten klare Treffer. Niemand hielt es auf den Stühlen aus, als die letzte Kampfrunde eingeläutet wurde. Mit seinen letzten Ressourcen warf der Boxer des BCK alles in die Waagschale und konnte noch einige Körpertreffer erzielen. Das Punkturteil: 2:1. Andreas Engel beendete überglücklich seine Boxkarriere mit einem Sieg. Erwähnenswert ist, dass jeder Kandeler Kämpfer, bevor er in den Ring steigen darf, immer mit dem Boxsenior unzählige Sparringseinheiten durchleben muss.

Reichweitennachteil

Die Halbzeitshow der Cheerleader Red Flames aus Germersheim war zu Ende und der letzte Kämpfer des BCK betrat den Ring. In einem sehr temporeichen Duell mit Dan Bömler (BC Bad Kreuznach) blieb Kandels Sportwart Dominik Rahm trotz tollem Kampfgeist sein erster Sieg verwehrt. Sein Gegner konnte seine Reichweiten- und Größen-Vorteile gut in Szene setzen.

Das Kandeler Trainerteam Rüdiger Heintz, Kai Blodenberg und Ulrich Sandmeyer zeigte sich überglücklich nach der intensiven Vorbereitung und den erzielten Erfolgen. Alle beteiligten Vereine hätten die gute Organisation und die ausgewogene Kampfzustellung unter der Leitung von Nehle Rahm gelobt. Rahm hatte in der vergangenen zwei Wochen viel zu tun, um eine solche beeindruckende Werbung für den Boxsport mitzuorganisieren. Im BCK sind sie sich sicher: Dieser Abend wird allen noch lange in Erinnerung bleiben.