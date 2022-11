Vor dem Topspiel gegen die FSG Ketsch/Friesenheim II mit dem Germersheimer Trainer Eyub Erden hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in der Handball-Oberliga der Frauen den vierten Sieg in Folge eingefahren. Trainer Christoph Morio handelte sich in der 37. Minute eine Gelbe Karte ein. Der TV Bassenheim hatte zum 16:16 ausgeglichen und ging danach gar wieder in Führung. Vertan war die 4:0-Führung (Mona Reichling, 5.) und – nach dem 7:8 – das 14:11 (Laura, Winter, 30.). Die Partie stand auf Messers Schneide: 20:19, 22:23. Larissa Freund gewann das Spiel. Sie verwandelte den Siebenmeter zum 24:23, davor und danach wurde je eine Bassenheimerin disqualifiziert. Theresa Prinz erzielte das 25:23, Freund mit ihrem siebten Tor in der letzten Sekunde das 26:24. Winter (6) und Christina Völker (5) waren die anderen starken Schützinnen der Gastgeberinnen. Das Topspiel beginnt am Samstag um 19 Uhr in Bellheim. Friesenheim ist Dritter vor den Südpfälzerinnen.