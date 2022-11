Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam hält in der Handball-Oberliga Anschluss zu den Führenden. Das 30:17 (13:10) gegen die HSG Eckbachtal ist der fünfte Saisonsieg des Aufsteigers, der nun das Topspiel beim SV Zweibrücken vor sich hat. Florian Bauchhenß (7), Jan Gerbershagen (6/3) und Joshua Albert (5) waren am Sonntagabend die besten Schützen der Südpfälzer, die sich nach 5:2-Führung in der ersten Hälfte noch nicht richtig lösen konnten. Eckbachtal verkürzte auf 5:7, 9:11 und 10:12. Nach dem 18:15 (42.) sahen die 300 Zuschauer fast nur noch Tore der Einheimischen. Bauchhenß erzielte das 24:15 (52.) und traf danach noch viermal gegen den Tabellenzehnten.