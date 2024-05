Die Räder kleiner Kart-Fahrzeuge drehen sich am Sonntag auf dem Urbanplatz in der Nähe des Weintors in Schweigen-Rechtenbach. Ausgefahren wird der fünfte Lauf zur ADAC-Pfalzmeisterschaft.

Start des ersten Fahrzeuges ist um 10 Uhr. Etwa 70 junge Fahrer im Alter von sieben bis 18 Jahren werden erwartet. „Zumindest bis zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft wird mit Verbrennermotoren gefahren, darüber hinaus ist noch nicht endgültig entschieden, welche Motorenart zum Einsatz kommt. Daher ist es ratsam, den Nachwuchs auf beiden Fahrzeugtypen fahren zu lassen, um bei den überregionalen Meisterschaften im Herbst gewappnet zu sein“, berichtet Slalomleiter Kai Ackermann vom ADAC-Ortsclub „Deutsches Weintor“.

Südpfalz stark vertreten

Auf dem Parkplatz werden spannende Läufe erwartet. Mitmischen wollen zwei Akteure aus den eigenen Reihen. Ben Krumnauer geht in der Klasse der Jahrgänge 2015 bis 2017 an den Start. Er belegte bislang als Neueinsteiger Plätze im Mittelfeld. Im vorderen Mittelfeld fährt Jason Leo Clemens in der Klasse der Jahrgänge 2013/14.

Die Südpfalz wird am Weintor stark vertreten sein. Edis-Lavin Kayikci aus Wörth konnte bislang alle Läufe in der Klasse 2011/12 gewinnen und will seinen Höhenflug fortsetzen. Bei seinem siebten und achten Erfolg hatte er in Kirchheimbolanden im Kart mit Elektromotor 1,28 Sekunden Vorsprung und im Kart mit Verbrennermotor 35 Hundertstelsekunden. Tessa Schäfer (AMC Südpfalz), Gaytana Kaufmann (MSC Südpfalz) und Lara Petri (AMC) waren ihm auf den Fersen. Bei den Jahrgängen 2006 bis 2008 gewann Elias Frey aus Gommersheim beide Sparten mit 1,15 Sekunden und 1,22 Sekunden Vorsprung. Er hat fünf Klassensiege und drei zweite Plätze auf dem Konto.

Der Parkplatz ist von allen Seiten gut einsehbar. Zuschauen kostet nichts. Um das kulinarische Angebot sorgt sich der Ausrichter.