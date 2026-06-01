Leichtathletik: Sylvie Bode und Julian Weis gewinnen Titel bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften über 800 Meter. Auch das Wetter und fehlendes Training machen ihnen nichts aus.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathletik am Sonntag in Mainz standen aus Südpfälzer Sicht die 800-Meter-Läufe im Mittelpunkt. Mit Sylvie Bode vom TSV Kandel in der weiblichen U18 und Julian Weis vom LCO Edenkoben bei den Männern gingen zwei Titel in den Süden der Pfalz.

Für Sylvie Bode war der Erfolg dabei alles andere als selbstverständlich. Die U18-Läuferin ging mit müden Beinen ins Rennen, nachdem sie bereits am Vortag in Karlsruhe bei der „Langen Laufnacht“ gestartet war und dort in 2:14,39 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt hatte. „Den Lauf habe ich noch gespürt“, sagte sie nach dem Rennen in Mainz. Im Rennen selbst ergab sich früh ein klares Bild: Da keine direkte Konkurrenz das Tempo mitging, lief Bode die 800 Meter lange allein an der Spitze. „Es war kein typisches Meisterschaftsrennen mit Taktik, sondern eher ein kontrolliertes Durchlaufen von vorne“, erklärte sie.

800 Meter als Paradedisziplin

Die 800-Meter-Spezialistin sammelte neben ihrer Paradestrecke Erfahrungen über 1500 Meter sowie im Hindernislauf. Über letztere Distanz gewann sie die Silbermedaille bei den süddeutschen Meisterschaften. Ihr Blick richtet sich auf die kommenden Wochen: Das große Ziel sind die deutschen Meisterschaften im Juli.

Bei den Männern zeigte Julian Weis ein dominantes Rennen – unter anderen Voraussetzungen. Der Athlet des LCO Edenkoben hatte zuletzt mit einer Verletzung zu kämpfen und konnte nur eingeschränkt trainieren. „Ich habe drei Wochen kaum etwas gemacht“, schilderte er seine Ausgangslage. Entsprechend ging er ohne konkrete Zeit- oder Platzvorgabe in den Wettkampf. Wichtig war für ihn, das eigene Gefühl zu testen und ins Rennen zu finden. Von Beginn an übernahm er die Führung und kontrollierte das Feld über die gesamten 800 Meter. „Ich wusste nicht genau, wo ich stehe, also bin ich einfach mein Rennen gelaufen.“

Zeitverzögerzung macht keine Probleme

Auch eine kurzfristige Verzögerung im Zeitplan von rund einer Stunde durch Unwetter und technische Probleme brachte ihn nicht aus dem Konzept. Im Rennen selbst ließ Weis nichts mehr anbrennen und lief einem ungefährdeten Sieg entgegen – in 1:55,54 Minuten und damit nur knapp eine Sekunde über seiner persönlichen Bestleistung.

Für Weis ist der Titel vor allem ein wichtiger Schritt in Richtung Saisonhöhepunkt. Sein Ziel ist die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften über 800 Meter, für die er eine Zeit von 1:54 Minuten benötigt. In den kommenden Wochen stehen dafür noch wichtige Rennen an, unter anderem in Pfungstadt sowie bei den Süddeutschen Meisterschaften.

Neben den beiden 800-Meter-Siegern konnten zahlreiche weitere Sportlerinnen und Sportler aus der Region überzeugen. Besonders auffällig war dabei die Breite über alle Disziplinen hinweg – mit Bode und Weis als den zwei prägenden Gesichtern des Wochenendes.