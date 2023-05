Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal klappt alles. Mit einem Plus von 20 Toren schießt die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam die HSG Nahe-Glan aus der Halle. Am Samstagabend liegt in der Handball-Oberliga ein Klassenunterschied zwischen beiden: 35:15 (16:7) mit acht Michel-Toren.

Die Gäste, ohne den verletzen Marco Magro-Arzt, mit dem ehemaligen Landauer Spieler Heinrich Löwen (5 Tore), haderten mit den Schiedsrichtern. Sie kamen selten durch die 3-2-1-Abwehr der Südpfalz-Tiger,