Auf dem Neuen Messplatz gehen Nachwuchsrennfahrer ab 15 Jahren am Wochenende auf Zeitenjagd. Der AMC Südpfalz richtet ein Slalom-Rennen aus.

Der berühmte Kampf um die Zehntelsekunde im Qualifying ist vor allem Fans der Formel 1 oder von Tourenwagenrennserien ein Begriff. Auf dem Neuen Messplatz in Landau kommt es am kommenden Samstag, 18. April, und Sonntag, 19. April, auch auf Sekundenbruchteile an. Der Automobilclub (AMC) „Fair“ Südpfalz aus Billigheim-Ingenheim richtet erstmals einen Autoslalom-Wettbewerb aus. An den Start gehen dann auch Fahrerinnen und Fahrer verschiedener Alters- und Fahrzeugklassen – unter anderem der Mazda-MX5-Cup und der ADAC Youngster Cup. Dort treten sogar Nachwuchsmotorsportler ab 15 Jahren an.

Strafe für umgeworfene Pylonen

Beim Slalom-Wettbewerb wird auf Zeit eine Strecke mit verschiedenen Hindernissen aus Pylonen abgefahren. „Ziel ist es, am schnellsten durch diesen Parcours zu fahren, ohne einen Fehler zu machen“, erklärt David Schulz vom AMC. Wer eine Streckenmarkierung umwirft oder falsch fährt, bekommt eine Zeitstrafe, die zur Gesamtzeit addiert wird. „Zehntelsekunden können über den Tagessieg entscheiden“, betont Schulz.

Etwas ärgerlich für die Lokalmatadoren vom AMC: Mit Tessa Schäfer hat der Verein zwar eine ambitionierte Fahrerin in seinen Reihen. Den notwendigen Sichtungslehrgang für die Slalom-Rennen beim ADAC hat sie vor wenigen Wochen bereits erfolgreich absolviert. „Da sie erst in ein paar Wochen 15 Jahre alt wird, darf sie aber noch nicht an dem Wettbewerb teilnehmen“, sagt Schulz.

Auto wird vom ADAC gestellt

Geplant und gebaut wird die abgesteckte Strecke von Mitgliedern des Südpfälzer Motorsportclubs, die selbst viele Jahre bei Slalom-Rennen an den Start gegangen sind. Nicht nur Fahrer von ADAC Pfalz, sondern auch aus dem Badischen und dem Saarland werden erwartet.

Gefahren wird zwischen 9 und 16.30 Uhr. Pro Fahrer gibt es einen Trainingslauf und zwei Wertungsläufe. Im Youngster-Cup gehen die Fahrerinnen und Fahrer übrigens alle mit demselben Auto an den Start, das vom ADAC gestellt wird.

Wer sich für den Motorsport interessiert, hat die Möglichkeit, mit Vereinsvertretern ins Gespräch zu kommen. Der AMC „Fair“ Südpfalz mit mehr als 50 Mitgliedern bietet neben Slalom-Rennen auch Kartsport an.