Seit Montagabend ist die Handballsaison auch für Pfalzliga-Meister SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam gelaufen. In Rülzheim trennte er sich 32:32 von der HSG Nahe-Glan. Beide steigen in die Oberliga auf. Im letzten Relegationsspiel gingen die Südpfälzer nach dem 7:7 mit 18:13 in Führung (30.). Markus Michel warf sechs Tore, Joshua Albert fünf Tore. Aus dem 20:19 machten sie ein 25:21 (45.). Heinrich Löwen, der 2020 noch in Landau spielte, glich mit seinem elften Tor aus (31:31), danach fiel das 31:32, das sechste Tor von Jeremias Christmann. Patrik Sefrin erzielte das letzte Tor der SG in dieser Saison.