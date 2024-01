Adnan Sentürk hört im Sommer nach drei Jahren als Spielertrainer in seinem Heimatverein FVP Maximiliansau auf und wechselt zum Fußball-Verbandsligisten FSV Offenbach. Als Teil des Trainerteams unterstützt er künftig Cheftrainer Daniel Jahnke. Der B-Lizenz-Inhaber bildet am DFB-Stützpunkt Kandel den Nachwuchs des Fußballkreises Südpfalz aus. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler führt mit acht Saisontreffern die vereinsinterne Torschützenliste des FVP in der A-Klasse Süd an. Für den FC Bienwald Kandel bestritt er von 2016 bis 2018 39 Partien in der Verbandsliga Südwest, schloss sich dann dem badischen Landesligisten Fortuna Kirchfeld an. Sentürk wohnt in Maximiliansau und steht kurz vor dem Abschluss seines Lehramtsstudiums in Mathematik und Sport. In diesem Jahr möchte er die nachwuchsspezifische B+Lizenz erwerben.