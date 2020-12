Die Thaleischweilerstraße und die Hauptstraße in Herschberg werden in den kommenden zwei Jahren zur Großbaustelle.

Die Wasserleitung und der Kanal werden erneuert und saniert. Das sind die Vorarbeiten für den vom Landesbetrieb Mobilität geplanten Ausbau dieser beiden Straßen. In drei Abschnitten wird unter der Straße saniert. Die Arbeiten beginnen Anfang 2021. Zunächst sind neun Hausanschlüsse herzustellen. Dazu muss aufgegraben werden. Die Firma Küntzler aus Waldfischbach-Burgalben erledigt diese Arbeiten für 75 000 Euro. Die Hausanschlüsse in der Straße, die nicht so marode sind, werden im nächsten Jahr mittels eines Inliners saniert, eine Leitung, die in den vorhandenen Anschluss eingezogen wird. Im Inliner-Verfahren wird auch die Hauptleitung in beiden Straßen saniert.

Was dann noch repariert werden muss, aber erfordert, dass die Straße dafür geöffnet wird, wird 2022 erledigt. Dann stehen auch die Arbeiten an der Wasserleitung an, die der Wasserzweckverband in Auftrag geben wird.