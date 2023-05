Im Vorfeld zur 750-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Kröppen im Spätsommer 2018 hatte sich die Dorfgemeinschaft Kröppen gegründet. Sie veranstaltete ab dem 8. Juni 2018 das erste Kröpper Meilerfest. Der Meiler musste damals nach zehn Tagen vorzeitig gelöscht werden. Die Dorfgemeinschaft ist es nun erneut, die vom 26. Mai bis 4. Juni das zweite Kröpper Meilerfest beim Birkenwäldchen auf dem Gelände hinter dem Kröpper Sportheim veranstaltet. Es wird das längste Fest der Hackmesserseite.

Das für den Meiler notwendige Holz hatten Vereinsmitglieder im Birkenwäldchen gelagert. Inzwischen ist er aufgebaut. Am Freitag, 26. Mai, wird er im Rahmen eines französischen Abends um 18 Uhr unter Mitwirkung eines Vertreters des Europäischen Köhlerverbandes entzündet. Die Meilerlöschung ist für den Abend des 2. Juni vorgesehen.

Vom Anzünden des Meilers bis zu dessen Ablöschen und Räumen ist dieser rund um die Uhr bewacht. Nach dem Ablöschen des Meilers wird die Holzkohle verkauft. Im Birkenwäldchen als Festgelände gibt es täglich ein buntes Programm mit abwechslungsreichen kulinarischen Spezialitäten. Rund um die Uhr kann man zum Festplatz schlendern, wo man immer jemanden antreffen wird, der für die Bewirtung sorgt.

Musik und Kulinarisches

Im Rahmen des Meilerfestes sind weitere Veranstaltungen geplant. Am Mittwoch, 31. Mai, ist ein Wander- und Seniorennachmittag vorgesehen. Da die Örtlichkeit am Start- und Endpunkt des Kröpper Schmugglerpfades liegt, sollte man laut Ortsbürgermeister Steffen Schwarz, zugleich Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins, die Gelegenheit zur Wanderung nutzen. Am Ende der Tour gibt es ab 14 Uhr neben Grillgut einen „Schmugglereintopf“ (Gulaschsuppe mit französischem Baguette). Für Stimmung wird dabei der Alleinunterhalter Hermann Wallitt aus Vinningen sorgen.

Beim Fest werden täglich wechselnde Speisen serviert. Am Samstag, 27. Mai, legt ab 20 Uhr DJ Schwingi Klassiker der Musikgeschichte auf. Am Pfingstsonntag, 14 Uhr, lädt der Kindergartenförderverein zum Kuchenbuffet ein, um 20 Uhr steigt eine Party mit DJN Umlaut. Der Pfingstmontag ist als „bayrischer Tag“ deklariert, der um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück startet.

Am 4. Juni Holzkohleverkauf

„Durstiger Donnerstag“ heißt es am 1. Juni , ab 17 Uhr gibt es Gin-, Whisky-, Schnaps- und Likörtasting, ab 19 Uhr After Work Live Musik mit der (No Name) Boba-Band aus Bottenbach. Am Freitag, 2. Juni, wird ein italienischer Abend mit Antonios Revival gefeiert. Zuvor malt ab 15 Uhr der Gemeindekindergarten mit Kohle.

Am Samstag, 3. Juni, spielen ab 20 Uhr Father & Son. Zum Abschluss des Meilerfestes am Sonntag, 4. Juni, laden die Kröpper Landfrauen zum Kuchenbuffet ein. Ganztätig wird Holzkohle verkauft.