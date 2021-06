Die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität wird in Waldfischbach-Burgalben ausgebaut. Die Nahwerk-Energie GmbH will im Ort einige Elektro-Ladestationen aufstellen. Die Firma übernimmt die Kosten für Installation und Betrieb der Stationen.

Im ersten Schritt sollen die ersten Ladestationen in Betrieb gehen, erläuterte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB). Geplant sei, sie noch in diesem Jahr aufzustellen, im Idealfall im September. Die Anlagen werden in den Bruchwiesen und auf dem Parkplatz am Kreisel installiert. Dem stimmte der Gemeinderat vergangene Woche zu. Den genauen Standort soll der Bauausschuss gemeinsam mit der Firma Nahwerk festlegen.

Pro Elektro-Ladestation werden zwei Parkplätze benötigt. Diese werden, wenn es soweit ist, für die Nutzer der Ladestation reserviert, fallen also für die übrigen Autofahrer weg. Andreas Peiser (SPD) wies im Rat darauf hin, dass Nahwerk an diesen Stellen Schnellladestationen installieren soll, da die Fahrzeuge dort nicht den ganzen Tag stehen sollen.

Auto laden in der Kaffeepause

Weitere Ladestationen könnten an Bürgerhaus und Bahnhof installiert werden. Für den Bahnhof seien auch die langsamer ladenden Säulen geeignet. So könnten Zugreisende in der Zwischenzeit ihr Auto laden.

Felix Leidecker (CDU) regte an, das Gespräch mit Händlern im Ort zu suchen, vor allem dort, wo die Kundenfrequenz hoch ist – wie den Einkaufsmärkten. An solchen Plätzen Ladestationen zu installieren, sei sinnvoll, weil die Kunden einkaufen oder einen Kaffee trinken könnten, während das Auto mit Strom versorgt wird. Das lasse sich gut verbinden. Seines Wissens nach führe Nahwerk bereits solche Gespräche, sagte Bürgermeister Oestreicher zu dem Vorschlag.