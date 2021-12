Mit viel Fantasie und einer Lichterkette sowie Zweigen hat der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach das Metallpferd Rosi Rost, das auf dem Dorfacker vor der Jomo steht, in ein Rentier mit leuchtendem Geweih verwandelt.

Wenn nachmittags das Tageslicht schwindet, sieht die Installation des Heimatvereins besonders toll aus. Seit dem 1. Dezember treibt in Rieschweiler und Höhmühlbach zudem der Weihnachtswichtel Snorre mit den hölzernen Weihnachtsmännern sein Unwesen. Die Figur zeigt noch bis Heilig Abend, wo sich die Weihnachtsmänner verstecken. Wer einen findet, erhält ein kleines Geschenk des Heimatvereins, der in diesem Jahr auch wieder den Weihnachtsbaum aus Holzbrettern in der Ortsmitte am Bücherschrank aufgestellt hat.